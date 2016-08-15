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Наша Саша: Герасименя, которую вы не знали

15 августа 2016 19:30
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Новости Беларуси. «Эта бронза дороже золота», «Саша, мы в тебя верили», – в социальных сетях тысячи комментариев. Многие пишут, что наша Саша все равно лучшая, и «любим тебя не только за медали».

Наша Саша: Герасименя, которую вы не знали -1

Спортивные журналисты отмечают: бронза, завоеванная Герасименей, настоящая сенсация. Скептики поспешили заявить, что, мол, в этот раз Саша останется без медалей. Ссылались на то, что пловчиха с третьим временем пробилась в полуфинал, а затем только с восьмым результатом вышла в решающий заплыв.


Фото: Reuters

В борьбе за золото Герасименя уступила чемпионке четыре сотые секунды. В финальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем белоруска показала третий результат – 24,11 сек. Это новый рекорд Беларуси.

Бронза Рио – третья олимпийская медаль Герасимени.

Наша Саша: Герасименя, которую вы не знали -4

Более того, в Бразилии ей удалось побить свой лондонский рекорд сразу на 0,17 секунды. Спустя несколько минут после заплыва она честно призналась: удивила не только себя.



Александра Герасименя (в интервью НОК Беларуси):
Я удивила не только себя, но и некоторых моих давних соперниц по заплыву. Оказалось, что многие, которые считали себя быстрыми – быстро не плывут. Вообще, я очень рада, что удалось побить свой лондонский рекорд сразу на 0,17 секунды.

Второй день на страницы Александры Герасимени пишут восторженные комментарии и слова благодарности. Поклонники пересматривают фотографии нашей Саши и отмечают: какая же она красавица и умница!

Наша Саша: Герасименя, которую вы не знали -7

Золотая рыбка Саша Герасименя:

# Александра Герасименя # Фотофакт # Олимпиада 2016

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