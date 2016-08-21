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Художественная гимнастика и марафон: медальные надежды белорусов в Рио 21 августа

21 августа 2016 12:12
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Новости Беларуси. 21 августа, в последний день Олимпиады, на аренах Рио разыграют 12 комплектов наград.

Реальные шансы подняться на  пьедестал имеет сборная Беларуси по художественной гимнастике в групповых упражнениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из самых тяжелых видов олимпийской программы – марафоне – выступят два отечественных бегуна.

Беларусь, имея в своем активе 9 медалей Игр, занимает 40-е место в неофициальном общекомандном зачете.

И уже предстоящей ночью Рио попрощается с Олимпиадой. Церемония закрытия игр пройдёт на стадионе Маракана.

# Олимпиада 2016

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