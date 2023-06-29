В НОК прошёл образовательный семинар для пресс-служб Беларуси

В Национальном олимпийском комитете состоялся образовательный семинар для пресс-служб страны. Вопросы взаимодействия спортивной отрасли и СМИ особенно актуальны в современных реалиях, поэтому как спикеры, так и слушатели в формате диалога обсудили пути эффективного сотрудничества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Семинар традиционный и проводится накануне Дня спортивного журналиста. В этом году акцент был сделан на II Игры стран СНГ. В преддверии мультифорума необходимо укрепить международное сотрудничество. Среди спикеров были и российские коллеги. Их знания и опыт обладают большой практической ценностью.

Константин Выборнов, пресс-секретарь олимпийского комитета России:

Площадки, которые объединяют коллег по разным направлениям, пусть и в рамках одной отрасли, особенно в текущий момент времени, не просто нужны, должны быть полезны, потому что у вас, у нас, у всех гостей, которые к вам приезжают, а в Минске и Национальный олимпийский комитет и другие организации регулярно проводят мероприятия, форум атлетов не так давно был. То, что знаю и о чем могу с уверенностью сказать, – есть практическая польза, которая затем продуктивно и эффективно используется в работе. Я просто абсолютно убежден, что Игры пройдут успешно, потому что то, что уже было сделано раньше, дает все основания предполагать, что и эти мероприятия будут организованы на самом высоком уровне. И с точки зрения освещения – у меня нет никаких сомнений – это будет очень значимое мероприятие, которое даст дополнительный импульс развитию спорта в Беларуси.

Также участие в семинаре приняли пресс-секретари и штатные сотрудники организаций физической культуры и спорта, ответственные за взаимодействие со СМИ.