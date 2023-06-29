Выездка, день второй. Промежуточные итоги соревнований в Ратомке

Ратомка принимает республиканские соревнования по выездке. Во второй день турнира участники (более 100 пар из разных регионов Беларуси) определили сильнейших в двух видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большой специальный приз достался могилевчанке Людмиле Белоусовой на лошади Банавур. Среди лошадей до 6 лет не было равных Татьяне Печеневой на лошади Скай Роут. Также в рамках турнира проходит первенство страны, где сильнейших определяют юноши до 18 лет. В четверг был разыгран командный приз, за который боролись 56 дуэтов. Золото досталось Минской области, на второй позиции представители могилевской школы, замкнули тройку сильнейших гомельчане. Юная Александра Трухан недавно перешла из детской возрастной категории в юношескую, данные соревнования – это второй крупный старт в новой группе.

Александра Трухан, победитель командного приза:

Сегодня была очень высокая конкуренция, я даже не ожидала, что займу призовое место, так как это молодая лошадь и вторые с ней такие серьезные старты. Мне понравилось выступление, конь собрался, хорошо пробежал езду, и мы показали довольно-таки высокий результат.

Ирина Жукова, главный судья соревнований:

Пока это все на среднем уровне, лидеры у нас только три пары. Нашим юношам не хватает пока обкатки, им надо стартовать больше и больше.