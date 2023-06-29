Георгий Кондратьев покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Главный тренер белорусской сборной по футболу Георгий Кондратьев покинул свой пост, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Главный тренер белорусской сборной по футболу Георгий Кондратьев покинул свой пост, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня, 29 июня, руководство национальной Федерации отправило в отставку весь тренерский штаб команды Беларуси. Под руководством Георгия Кондратьева сборная Беларуси провела 22 матча, одержав всего одну победу при 14 поражениях.
Тем временем FIFA обновила рейтинг национальных сборных. Последний раз это произошло в апреле. Команда Беларуси занимает 98-е место. Лидерство в рейтинге принадлежит англичанам, вторыми идут французы, третьими – бразильцы.