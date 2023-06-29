Прямой эфир

Георгий Кондратьев покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

29 июня 2023 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главный тренер белорусской сборной по футболу Георгий Кондратьев покинул свой пост, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Георгий Кондратьев покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу-1

Сегодня, 29 июня, руководство национальной Федерации отправило в отставку весь тренерский штаб команды Беларуси. Под руководством Георгия Кондратьева сборная Беларуси провела 22 матча, одержав всего одну победу при 14 поражениях.

Георгий Кондратьев покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу-4

Тем временем FIFA обновила рейтинг национальных сборных. Последний раз это произошло в апреле. Команда Беларуси занимает 98-е место. Лидерство в рейтинге принадлежит англичанам, вторыми идут французы, третьими – бразильцы.

# Футбол Беларуси # Георгий Кондратьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выездка, день второй. Промежуточные итоги соревнований в Ратомке
29 июня 2023 13:35

Выездка, день второй. Промежуточные итоги соревнований в Ратомке

Теннис: Юлия Готовко уступила Сильвии Амброзио на турнире в Тарвизио
29 июня 2023 10:43

Теннис: Юлия Готовко уступила Сильвии Амброзио на турнире в Тарвизио

КБ по футболу: промежуточные итоги поединков 1/16 финала
29 июня 2023 10:42

КБ по футболу: промежуточные итоги поединков 1/16 финала