Георгий Кондратьев покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Главный тренер белорусской сборной по футболу Георгий Кондратьев покинул свой пост, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 29 июня, руководство национальной Федерации отправило в отставку весь тренерский штаб команды Беларуси. Под руководством Георгия Кондратьева сборная Беларуси провела 22 матча, одержав всего одну победу при 14 поражениях.