Реконструкция минского стадиона «Динамо» начнется в ноябре 2012 года. Беларусь и Венгрия подписали договор

Новости Беларуси. Венгрия заинтересована развивать инвестиционное сотрудничество с Беларусью. Бизнесмены из этой страны с визитом в Минске. Делегацию возглавляет государственный секретарь Министерства национальной экономики Венгрии Роза Надь.

30 июня в городской ратуше стороны подписали договор по реконструкции большой спортивной арены столичного стадиона «Динамо».

В январе этого года венгерская компания была объявлена победителем тендера проекта. Реконструкция под ключ спортивного объекта составит около 150 миллионов евро. Бизнесмены предложили реализовать проект за 28 месяцев и приступить к работе уже в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роза Надь, заместитель министра национальной экономики Венгрии, государственный секретарь:

Этот договор очень важный. Он дает начало экономическому сотрудничеству между нашими странами. Я особо рада тому, что этот проект направлен на развитие спорта, туризма и культуры. Искренне надеюсь, что у нас будет много дальнейших совместных проектов.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Стадион должен быть реконструирован в соответствии с требованиями УЕФА и приобрести новое лицо. Для города этот объект очень важен с точки зрения не только возможности проведения международных соревнований высочайшего уровня, но и с точки зрения развития спортивной, туристской и культурной инфраструктуры.