На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ белорусы завоевали медали всех достоинств

Новости Хорватии. 23 июня белорусы добыли медали всех достоинств. Ветеран нашей сборной 32-летний каноист-одиночник Александр Жуковский на километровой дистанции составил более чем достойную конкуренцию молодым гребцам. Находясь все время в лидирующей группе, Жуковский на финише стал третьим и принес в копилку нашей команды первую награду хорватской чеканки.

Большего ждали от байдарочника Олега Юрени, который в последние два года ворвался в элиту мировой байдарочной гребли. Он не один раз уже поднимался на пьедесталы мировых и континентальных форумов, но 23 июня стал лишь пятым.

Отлично отработали свою пятисотку наши девушки: Ирина Помелова, Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Полторан. Белоруски были удостоены серебряных наград чемпионата Европы. На финише чуть более секунды они проиграли победительницам – немкам. Но сумели отвоевать вторую ступень подиума у титулованных венгерок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обидная «бронза» в активе олимпийских чемпионов братьев Андрея и Александра Богдановичей. Практически всю дистанцию они лидировали, но финиш им явно не удался. Как итог – третье место.

Красивую точку в медальных заездах поставил квартет белорусских каноистов. Дмитрий Рябченко, Дмитрий Вайтишкин, Денис Гаража и Александр Волчецкий не оставили соперникам ни одного шанса на километровой дистанции и заслуженно победили.