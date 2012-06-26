Белорусская сабельная команда стала серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию в Чикаго

Новости США. Белорусская сабельная команда стала серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию, который завершился в американском Чикаго. В финале Дмитрий Лапкес, Валерий Приемко, Александр Буйкевич и Алексей Романович уступили сборной Румынии – 26-25.

На пути же к главной дуэли белорусы победили Южную Корею (45-31), и чемпиона Европы Россию (45-33), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В индивидуальных соревнования никто из белорусов на пьедестал не попал. Лучшим среди наших саблистов стал Дмитрий Лапкес, занявший шестое место.