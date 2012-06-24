Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. В последний день белорусы завоевали 5 медалей

Новости Хорватии. Традиционно велик медальный улов белорусских спортсменов на топ-турнирах в гребле на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы в Загребе, который завершается 24 июня, не стал исключением. Только сегодня копилка белорусской сборной пополнилась пятью медалями.

Женский дуэт байдарочников Марина Полторан и Ольга Куделько на пьедестал почета поднимались аж дважды. На их счету серебряные награды на дистанции 200 и 500 метров.

Второй результат показали также Екатерина Герасименко и Светлана Тулупова на пятисотке в каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Их почин поддержали каноисты Дмитрий Рябченко и Александр Волчецкий на дистанции 200 метров. У них также «серебро». С «бронзой» остались Роман Петрушенко и Вадим Махнев, преодолевшие полукилометровую дистанцию на байдарке с третьим временем.