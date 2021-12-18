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«Ребята проявили характер, были коллективом». Сергей Стась о победе молодёжной сборной над Норвегией

18 декабря 2021 19:15
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею в заключительном матче чемпионата мира – 22 первого дивизиона обыграла команду Норвегии со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ребята проявили характер, были коллективом». Сергей Стась о победе молодёжной сборной над Норвегией -1

Сергей Стась, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Непростой матч выдался. Вроде бы, обыграли Латвию, а все решалось – шайбы, очки. Эмоции непередаваемые. Наверное, они будут незабываемыми. Еще прийти в себя. Это займет время. Мы обыграли, мне кажется, одну из лучших команд. Это организованная команда. Было видно, что ребята играют на хорошем уровне, поэтому приятно было обыграть. Да, было непросто, мы дотерпели, удаление. Все это выдержали, прошли через все эти испытания. Ребята проявили характер, были коллективом, за что я им очень благодарен.

Молодежная сборная Беларуси по хоккею обыграла команду из Норвегии со счетом 3:2 – читайте далее.

# Хоккей # Сергей Стась # Фотофакт

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