Молодёжная сборная Беларуси по хоккею обыграла команду из Норвегии со счётом 3:2

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею в заключительном матче чемпионата мира – 22 первого дивизиона обыграла команду Норвегии со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором наши парни заставили болельщиков понервничать, пропустив за одну минуту дважды. Но до перерыва белорусы сумели минимально сократить отставание. А в третьем отрезке встречи сравняли. Дело шло к овертайму, но за 48 секунд до конца подопечные Сергея Стася поразили пустые ворота соперника и добились заветной виктории.