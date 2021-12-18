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Молодёжная сборная Беларуси по хоккею обыграла команду из Норвегии со счётом 3:2

18 декабря 2021 19:16
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею в заключительном матче чемпионата мира – 22 первого дивизиона обыграла команду Норвегии со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею обыграла команду из Норвегии со счётом 3:2-1

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором наши парни заставили болельщиков понервничать, пропустив за одну минуту дважды. Но до перерыва белорусы сумели минимально сократить отставание. А в третьем отрезке встречи сравняли. Дело шло к овертайму, но за 48 секунд до конца подопечные Сергея Стася поразили пустые ворота соперника и добились заветной виктории.

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею обыграла команду из Норвегии со счётом 3:2-4

Наша сборная уверенно провела турнир, выиграв все свои поединки и обыграв такие дружины, как Дания, Венгрия, Латвия и Казахстан.

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# Хоккей # Сергей Стась # Фотофакт

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