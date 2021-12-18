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«Кажется, что все в них умеют играть». Кто выступит на Кубке Беларуси по шашкам?

18 декабря 2021 19:08
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Новости Беларуси. В Минске стартовал Кубок Беларуси по шашкам. Турнир начался с командного противостояния на 64-клеточной доске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Кажется, что все в них умеют играть». Кто выступит на Кубке Беларуси по шашкам?-1

В борьбе за главный приз столкнулись как новички, так и профессионалы данного вида спорта, отлично зарекомендовавшие себя не только в нашей стране, но и на мировых форумах. От такого тандема выигрывают все: юные шашисты совершенствуют навыки и получают опыт соревновательной игры, сражаясь с лучшими из лучших, а гроссмейстеры оттачивают навыки и тренируются перед крупнейшими мировыми стартами. Тем более что шансы на призовые места крайне высоки.

«Кажется, что все в них умеют играть». Кто выступит на Кубке Беларуси по шашкам?-4

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:
Кажется, что все в них умеют играть, потому что правила простые. Но, когда начинают играть, открывается вся глубина, оказывается, что все не так просто. Во всяком случае, детки идут с удовольствием заниматься. У нас очень много талантливой молодежи. Каждый год выигрывают много медалей и в Европе, и в мире – каждый год их очень много в различных соревнованиях. Проводятся чемпионаты Европы и мира в различных возрастах, начиная с 8 и заканчивая 27 годами. И постоянно наши ребята что-то завоевывают. Можно сказать, что мы находимся в лидерах мировых шашек.

«Кажется, что все в них умеют играть». Кто выступит на Кубке Беларуси по шашкам?-7

Яна Якубович, участница соревнований:
Я играю за команду Белорусского государственного университета, и конкретная цель – это победа, занять первое место. Обычно состав немножко сильнее, но сейчас проходит чемпионат мира в Польше, многие уехали туда, но состав все равно сильный, есть с кем бороться за первое место.

«Кажется, что все в них умеют играть». Кто выступит на Кубке Беларуси по шашкам?-10

18 декабря состоялись первые поединки. Продолжать соревнования и определять победителей в этой категории будут 19 декабря. А на следующий день в борьбу вступят шашисты, выступающие на 100-клеточной доске.

# Спортивные соревнования # Виталий Ворушило # Яна Якубович # Фотофакт

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