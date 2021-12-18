Прямой эфир

Алимбекова – 11-я, Смольский – 4-й. Как пробежали гонку преследования в Анси остальные белорусские биатлонисты?

18 декабря 2021 19:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во французском Анси продолжается последний в 2021-м календарном году этап Кубка мира. 18 декабря в расписании значились гонки преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алимбекова – 11-я, Смольский – 4-й. Как пробежали гонку преследования в Анси остальные белорусские биатлонисты?-1

Болельщики ждали медалей от наших лидеров, Динары Алимбековой и Анны Сола, у которых были неплохие стартовые позиции. К сожалению, побороться за награды у девушек не получилось. У Динары были шансы попасть в цветочную церемонию, но два промаха на последней «стойке» их уничтожили. В итоге финишировала белоруска на 11-й позиции, впервые в этом сезоне не попав в топ-10.

Алимбекова – 11-я, Смольский – 4-й. Как пробежали гонку преследования в Анси остальные белорусские биатлонисты?-4

У Анны гонка также не задалась – пять непораженных мишеней и итоговая 24-я позиция. Еще одна белоруска Елена Кручинкина заняла 32-е место. Золото – у шведки Эльвиры Оберг, серебро – у француженки Жюльи Симон, а бронзу на последних метрах дистанции сумела вырвать еще одна представительница Швеции Ханна Оберг.

Алимбекова – 11-я, Смольский – 4-й. Как пробежали гонку преследования в Анси остальные белорусские биатлонисты?-7

В мужском пасьюте вновь отличился Антон Смольский. Белорус остановился в шаге от пьедестала, финишировав на 4-й позиции. В его активе – одна незакрытая мишень и 11-я скорость дня. Победу одержал, на радость местной публике, француз Кентен Фийон Майе. Серебро завоевал россиянин Эдуард Латыпов, а замкнул топ-3 норвежец Кристиансен. С нулем финишировать никому из белорусов, к сожалению, не удалось. Максим Воробей с одной непораженной мишенью занял 31-е место, сумев отыграть 23 позиции. Дмитрий Лазовский с пятью промахами 35-й, Никита Лобастов – 41-й, а Роман Елетнов – 54-й.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Елена Кручинкина # Эльвира Оберг # Жюлья Симон # Ханна Оберг # Антон Смольский # Эдуард Латыпов # Ветле Шостад Кристиансен # Максим Воробей # Дмитрий Лазовский # Никита Лобастов # Роман Елетнов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Кажется, что все в них умеют играть». Кто выступит на Кубке Беларуси по шашкам?
18 декабря 2021 19:08

«Кажется, что все в них умеют играть». Кто выступит на Кубке Беларуси по шашкам?

ЧМ по плаванию в Абу-Даби. С какими результатами выступили белорусы в финальных заплывах?
18 декабря 2021 19:05

ЧМ по плаванию в Абу-Даби. С какими результатами выступили белорусы в финальных заплывах?

Александр Лукашенко поздравил Илью Шимановича с золотом чемпионата мира по плаванию
17 декабря 2021 21:06

Александр Лукашенко поздравил Илью Шимановича с золотом чемпионата мира по плаванию