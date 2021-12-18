Алимбекова – 11-я, Смольский – 4-й. Как пробежали гонку преследования в Анси остальные белорусские биатлонисты?

Во французском Анси продолжается последний в 2021-м календарном году этап Кубка мира. 18 декабря в расписании значились гонки преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Болельщики ждали медалей от наших лидеров, Динары Алимбековой и Анны Сола, у которых были неплохие стартовые позиции. К сожалению, побороться за награды у девушек не получилось. У Динары были шансы попасть в цветочную церемонию, но два промаха на последней «стойке» их уничтожили. В итоге финишировала белоруска на 11-й позиции, впервые в этом сезоне не попав в топ-10.

У Анны гонка также не задалась – пять непораженных мишеней и итоговая 24-я позиция. Еще одна белоруска Елена Кручинкина заняла 32-е место. Золото – у шведки Эльвиры Оберг, серебро – у француженки Жюльи Симон, а бронзу на последних метрах дистанции сумела вырвать еще одна представительница Швеции Ханна Оберг.