ЧМ по плаванию в Абу-Даби. С какими результатами выступили белорусы в финальных заплывах?

Новости Беларуси. В Абу-Даби продолжается ставший для нас уже золотым чемпионат мира по плаванию на короткой воде. 18 декабря белорусы вновь боролись в финальных заплывах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай приняла участие в вечерней сессии. К сожалению, попасть на пьедестал не удалось. В заплыве на 200 метров на спине она финишировала на шестой позиции с результатом 2.03,26. Также белорусы соревновались в медальном заплыве в миксте. Наш квартет занял пятое место, показав цифры 1.37,97. Напомним, в белорусской копилке уже есть золото, которое завоевал Илья Шиманович.