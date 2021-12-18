Прямой эфир

ЧМ по плаванию в Абу-Даби. С какими результатами выступили белорусы в финальных заплывах?

18 декабря 2021 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Абу-Даби продолжается ставший для нас уже золотым чемпионат мира по плаванию на короткой воде. 18 декабря белорусы вновь боролись в финальных заплывах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧМ по плаванию в Абу-Даби. С какими результатами выступили белорусы в финальных заплывах?-1

Анастасия Шкурдай приняла участие в вечерней сессии. К сожалению, попасть на пьедестал не удалось. В заплыве на 200 метров на спине она финишировала на шестой позиции с результатом 2.03,26. Также белорусы соревновались в медальном заплыве в миксте. Наш квартет занял пятое место, показав цифры 1.37,97. Напомним, в белорусской копилке уже есть золото, которое завоевал Илья Шиманович.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил Илью Шимановича с золотом чемпионата мира по плаванию
17 декабря 2021 21:06

Александр Лукашенко поздравил Илью Шимановича с золотом чемпионата мира по плаванию

Стало известно, когда сборная Беларуси по футболу сыграет в Лиге наций
17 декабря 2021 20:35

Стало известно, когда сборная Беларуси по футболу сыграет в Лиге наций

Хоккей. Юниорская сборная Беларуси победила команду Чехии в матче ЕЮОФ
17 декабря 2021 20:28

Хоккей. Юниорская сборная Беларуси победила команду Чехии в матче ЕЮОФ