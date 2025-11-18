Новости по тегу #Карлос Алос

Это будет второе противостояние дружин в рамках текущей квалификации – в первом круге соотечественники потерпели крупное поражение – 1:5, и сегодня есть возможность взять реванш.
В него вошли 28 исполнителей – 4 вратаря, 9 защитников, столько же полузащитников и 6 нападающих.
Футбольная сборная Беларуси в поединке 4-го тура квалификационной группы С чемпионата мира-2026 уступила на выезде команде Шотландии – 1:2.
«Ребята достойны того, чтобы в них верили» – сборная Беларуси готовится к ЧМ по футболу.
Уже в сентябре нашей сборной предстоит сыграть два стартовых отборочных поединка. 5-го числа белорусы встретятся с командой Греции. А 8 сентября померятся силами с дружиной Шотландии.
Подопечные Карлоса Алоса провели несколько опасных атак, одна из них на 54-й минуте завершилась голом Вадима Пигаса. Больше цифры на табло не менялись. Поражение – 1:4.
В первом контрольном матче 5 июня сборная Беларуси сыграет на поле «Борисов-Арены» с командой Казахстана, а 10 – на новом Национальном футбольном стадионе состоится встреча со сборной России.
Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос определил игроков, которые будут готовиться к двум ближайшим спаррингам: с командами Казахстана и России.
В четвертьфинале Лиги наций УЕФА скандинавы по сумме двух встреч уступили Португалии.
В расширенный список включен 31 футболист, что интересно, большинство игроков легионеры, выступающие в иностранных чемпионатах.
18 ноября футболисты национальной сборной Беларуси завершат сезон Лиги наций УЕФА матчем с командой Болгарии. Поединок покажет СТВ. Трансляция из Софии начнется в 22 часа 35 минут по минскому времени.
Главный тренер Карлос Алос включил в окончательный список 26 футболистов, среди которых и отечественные игроки, выступающие за российские и европейские клубы.
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