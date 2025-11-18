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Новости по тегу #Карлос Алос

Футболисты сборной Беларуси сыграют с греками в квалификации чемпионата мира
18 ноября 2025 18:59

Футболисты сборной Беларуси сыграют с греками в квалификации чемпионата мира

Карлос Алос определился с расширенным списком игроков на ноябрьские матчи с Данией и Грецией
28 октября 2025 11:41

Карлос Алос определился с расширенным списком игроков на ноябрьские матчи с Данией и Грецией

Сборная Беларуси потерпела поражение от Шотландии в квалификации ЧМ
13 октября 2025 12:20

Сборная Беларуси потерпела поражение от Шотландии в квалификации ЧМ

«Ребята достойны того, чтобы в них верили» – сборная Беларуси готовится к ЧМ по футболу
02 сентября 2025 19:43

«Ребята достойны того, чтобы в них верили» – сборная Беларуси готовится к ЧМ по футболу

Исполком АБФФ поставил задачу сборной Беларусы выйти в плей-офф квалификации чемпионата мира
22 августа 2025 19:37

Исполком АБФФ поставил задачу сборной Беларусы выйти в плей-офф квалификации чемпионата мира

Футболисты сборной Беларуси потерпели крупное поражение от команды России в товарищеском матче
11 июня 2025 12:26

Футболисты сборной Беларуси потерпели крупное поражение от команды России в товарищеском матче

Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к домашним товарищеским матчам
02 июня 2025 19:43

Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к домашним товарищеским матчам

Карлос Алос вызвал 24 футболиста на товарищеские матчи сборной Беларуси
27 мая 2025 11:39

Карлос Алос вызвал 24 футболиста на товарищеские матчи сборной Беларуси

Сборная Дании станет соперником белорусов в квалификации ЧМ по футболу
24 марта 2025 20:03

Сборная Дании станет соперником белорусов в квалификации ЧМ по футболу

Главный тренер футбольной сборной Беларуси определился с составом на предстоящие товарищеские матчи
04 марта 2025 14:37

Главный тренер футбольной сборной Беларуси определился с составом на предстоящие товарищеские матчи

Карлос Алос о предстоящем матче с Болгарией: мы приехали, чтобы победить
18 ноября 2024 17:29

Карлос Алос о предстоящем матче с Болгарией: мы приехали, чтобы победить

Определился состав белорусской сборной на матчи Лиги наций УЕФА
04 ноября 2024 17:45

Определился состав белорусской сборной на матчи Лиги наций УЕФА