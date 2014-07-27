«Реал» за 48 часов заработал 26 млн евро на продаже футболок Хамеса Родригеса

Новости Испании. Испанский футбольный клуб «Реал» за 48 часов заработал 26 млн евро на продаже клубных футболок нападающего сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

За 2-ое суток было продано 345 тысяч футболок Хамеса Родригеса!

22 июля мадридский клуб официально презентовал новичка.

Хамес Родригес, нападающий мадридског «Реала»:

Всегда хотел играть в «Реале». Надеюсь, что буду счастлив в этой команде. Я люблю побеждать, и меня не пугают трудности. Надеюсь, что выиграю вместе с «Реалом» много титулов.

Поприветствовать Родригеса на домашнюю «Santiago Bernabeu» арену пришли 45 тысяч фанатов.

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Хамес Родригес в «Реал» перешел из «Монако». Контракт заключен на 6 лет, сумма трансфера оценивается в 80 млн евро. Выступать колумбиец будет под номером 10, заработная плата составит 7 млн евро в год.

К слову, Родригеса по праву можно назвать одним из открытий ЧМ-2014 по футболу, который проходил в Бразилии с 12 июня по 13 июля.

Несмотря на то, что сборная Колумбии вылетела в 1/4 финала, проиграв хозяевам мундиаля - 1:2, Хамес стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2014 с шестью забитыми мячами. Также, гол 23-летнего игрока в ворота уругвайцев (Колумбия одержала победу - 2:0) признан лучшим на мировом футбольном первенстве.