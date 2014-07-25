Футболист Кержаков лишает супругу прав на воспитание ребенка

Новости России. Футболист Александр Кержаков подал иск о лишении права своей бывшей гражданской жене Екатерине Сафроновой на совместное воспитание их сына Игоря. Мальчику недавно исполнился годик.

Процесс проходит в закрытом режиме. Известно, что сторона Кержакова утверждает, что экс-супруга футболиста зависима от психоактивных веществ.

В мае этого года суд определил место жительства однолетнего сына футболиста с отцом.

Андрей Харитонов, юрист, представляющий интересы Сафроновой (ИТАР-ТАСС):

Суть иска, поданного против моей клиентки – запретить ей участвовать в воспитании общего ребенка. Суд приобщил к материалам дела отрицательные результаты ее анализов на употребление наркотиков. В дальнейшем нами будет проведена экспертиза – страдает ли она зависимостями, в том числе наркотической, и каково ее общее состояние здоровья.

Екатерина Сафронова – в прошлом супруга российского хоккеиста Кирилла Сафронова. У них есть общий ребенок.

По данным СМИ, Екатерина жила с Кержаковым гражданским браком с 2012 по 2014 годы.

У футболиста Кержакова есть дочь Дарья от первого брака. Девочке 8 лет. Какой Александр Кержаков семьянин? Все о спортсмене читайте здесь!