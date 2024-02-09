Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по Лиге наций

Подопечным Карлоса Алоса осенью этого года предстоит помериться силами с дружинами Болгарии, Люксембурга и Северной Ирландии. Все они хорошо нам знакомы. Однако положительная статистика только в противостояниях с Люксембургом. Матчи групповой стадии пройдут с 5 октября по 19 ноября. Повышение в классе заслужит только победитель квартета.