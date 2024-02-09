Прямой эфир

Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по Лиге наций

09 февраля 2024 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по группе третьего дивизиона Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по Лиге наций-1

Подопечным Карлоса Алоса осенью этого года предстоит помериться силами с дружинами Болгарии, Люксембурга и Северной Ирландии. Все они хорошо нам знакомы. Однако положительная статистика только в противостояниях с Люксембургом. Матчи групповой стадии пройдут с 5 октября по 19 ноября. Повышение в классе заслужит только победитель квартета.

# Футбол # Карлос Алос Феррер

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские лыжницы не сумели выйти в полуфинал Всероссийской спартакиады
09 февраля 2024 11:42

Белорусские лыжницы не сумели выйти в полуфинал Всероссийской спартакиады

Белорусы завоевали 5 золотых медалей на Международном турнире по самбо
08 февраля 2024 20:50

Белорусы завоевали 5 золотых медалей на Международном турнире по самбо

Хоккеисты молодёжной сборной Беларуси завоевали серебро на «Кубке Будущего»
08 февраля 2024 20:49

Хоккеисты молодёжной сборной Беларуси завоевали серебро на «Кубке Будущего»