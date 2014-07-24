Новости Беларуси. Беларусь на Вторых летних юношеских Олимпийских играх будет представлена в 16 видах спорта. Первенство пройдет с 16 по 28 августа в китайском Нанкине для атлетов в возрасте от 15 до 18 лет.

В итоге серьезного отбора 35 белорусских спортсменов завоевали право на участие. Самая многочисленная команда белорусов поборется за награды в легкоатлетических дисциплинах. По четыре юных спортсмена представят отечественную школу велоспорта и плавания.

Год 2010. Сингапур. Первые летние Юношеские Олимпийские игры. Около 5 тысяч спортсменов из двухсот стран. И среди них 49 белорусских представителей — молодых и амбициозных.

Год 2014. Минск. Очередная изнуряющая тренировка. Полжизни маленькая Маша провела в гимнастическом зале. Когда-то за успехами прим белорусской гимнастики Инны Жуковой и Мелитины Станюта она следила у голубого экрана, а уже через несколько недель весь спортивный мир с замиранием сердца будет наблюдать, как эта хрупкая гимнастка выполняет сложнейшие акробатические трюки.

Обруч, булава, мяч и скакалка. Эти снаряды заменили Маше детские игрушки. А тренер и подруги по команде буквально стали второй семьей. Вот уже несколько лет, девочка из Витебска, живет и учится в столице. В школе олимпийского резерва. Здесь куют чемпионов.

И вновь — в 2010. Сингапур. Имя Антона Коровкина на слуху у всех. Юный белорус попал не то что в яблочко, парень из лука «настрелял» на золотую медаль. Урожай тех игр был для нашей сборной богатым: еще 4 серебряные награды в прыжках на батуте, пулевой стрельбе, метании молота и художественной гимнастике и одна бронзовая медаль хрупкой белоруски в мужском дзюдо.

А это Анастасия Шпилевская. У девушки в стране восходящего солнца во время Игр будет необычная роль. Помощь Насти ребятам наверняка пригодится, девушка в совершенстве владеет китайским. Несколько лет белоруска прожила в Поднебесной.

Китайский Нанкин. В этой древней столице шести династий в течение 13 дней будут шуметь нешуточные страсти. Юные атлеты из 170 стран сразятся в 28 видах спорта. И в 16 из них будут представлены белорусы. В том числе и хрупкая Маша с говорящей фамилий Трубач. Будем верить, что скоро юная гимнастка протрубит-таки на весь олимпийский Нанкин о себе и Синеокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.