«Зажигаем» под танец зумба в «Студии хорошего настроения» вместе с тренером студии фитнеса и танца Ольгой Гомолко

В последнее время фитнес в Беларуси стал очень популярен: открываются новые залы, школы фитнеса и спортивных танцев. Но в отличии от других систем фитнеса, делающих упор на физическую составляющую аэробной тренировки, зумба - имеет сильное отличие. Какое? Расскажут гости программы «УТРО» на СТВ - руководитель и тренер студии фитнеса и танца г. Минска Ольга Гомолко и участницы студии фитнеса и танца - Алеся Русак и Юлия Сыс.

Что такое зумба?

Ольга Гомолко, руководитель и тренер студии фитнеса и танца г. Минска:

Зумба - это популярная фитнес-программа, которая включает в себя танцы. Вся тренировка построена конкретно на танце. На 70 % состоит из латиноамериканских танцев: сальса, бачата, реггетон и так далее… На 30% - это современные ритмы, аэробика, добавляем немного силовых упражнений. Так получается зумба!

Это не африканский танец. Такое звучное название взяли для того, чтобы привлечь внимание, да?

Ольга Гомолко:

Да, все верно. Когда-то это было в африканских племенах, они танцевали. Сейчас же это конкретно фитнес.

Как давно это направление появилось в нашей стране, и как давно вы занимаетесь зумбой?

Юлия Сыс, участница студии фитнеса и танца:

Я занимаюсь всего месяц. До этого перепробовала множество различных направлений. Но зумба привлекла меня больше всего своей позитивной энергетикой, в то же время - своей нагрузкой, плюс - есть возможность расслабиться, отдохнуть. Это замечательное направление!

Парни занимаются этим?

Ольга Гомолко:

Если честно, да. Занимаются, ходят на тренировки.

Главный плюс зумбы в чем: положительная энергетика, позитивное настроение, либо есть эффект на мышцы и тело?

Алеся Русак, участница студии фитнеса и танца:

Во-первых, это хорошая кардиотренировка. Также ты постоянно поддерживаешь себя в тонусе и моделируешь свое тело. И, конечно же, позитив!

Есть ли какие-то цели, которые вы ставите перед собой: например, стать чемпионами мира по зумбе? Проводятся ли какие-то соревнования? Либо это просто процесс?

Ольга Гомолко, руководитель и тренер студии фитнеса и танца г. Минска:

У нас это процесс! Мы не ставим перед собой больших целей! Мы ставим общую цель: оздоровление организма, получить заряд бодрости, позитива, укрепить свои мышцы.

Оля, Ваша любовь к зумбе, она не сразу возникла. Наверное, какое-то другое направление фитнеса либо вид спорта сначала осваивались? Либо Вы однажды проснулись и подумали: «Хочу заниматься зумбой, еще и создам сама группу или школу!».

Ольга Гомолко, руководитель и тренер студии фитнеса и танца г. Минска:

Конечно, нет! Я осваивала вид спорта - черлидинг. Начинала с аэробики, шейпинга, были другие различные направления. А потом мня посетила мысль о том, что людям это точно понравится, ведь это уже популярно заграницей и начинает развиваться у нас. Поэтому я решила, что буду заниматься зумбой. И это приносит мне огромное удовольствие!