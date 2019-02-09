Кубок Федерации. Беларусь ведет 2:0 в матче с Германией

Новости Беларуси. В немецком Брауншвейге начался матч четвертьфинала мировой группы Кубка Федерации между сборными Германии и Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Любопытно, что год назад команды встречались на этой же стадии турнира. Тогда на «Чижовка-Арене» сильнее оказались теннисистки Германии. Теперь задача белорусок на чужой площадке взять реванш.

9 февраля прошли две одиночные встречи. Первыми на корт вышли Александра Саснович и Татьяна Мария. В стартовом сете они доигрались до тай-брейка, который остался за Саснович. Вторую партию белоруска также выиграла, но гораздо легче – 6:3.

А затем настал черед Арины Соболенко и Андреа Петкович. И здесь наша теннисистка добилась успеха по итогам всего двух партий. Первую Соболенко взяла со счетом 6:2. А во второй разгромила соперницу – 6:1.