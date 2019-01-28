Прямой эфир

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске

28 января 2019 18:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске стал яркой страницей в истории мирового спорта. На столичном льду на неделе было все: и новые триумфаторы, и неожиданные повороты, и интригующая борьба за медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-1

Фигурное катание – один из самых зрелищных видов спорта, в котором сочетаются невероятно сложная техника и фантастически красивое искусство. Неслучайно эти выступления любимы миллионами людей во всем мире. Все эти дни в 15-тысячной «Минск-Арене» соревнования проходили с аншлагом и оставили массу впечатлений. Самые яркие моменты – в репортаже Екатерины Жиляниной.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-4

Чемоданы упакованы. Медали европейского образца в них увозят из Минска единицы. Лучшие из лучших. Фигуристы разъехались, первые эмоции улеглись, и, кажется, Минск слегка опустел. Вместе с главной ареной 15 тысяч голосов на трибунах замерли до очередного старта. Мы-то знаем, что это лишь затишье: Минск давно уже стал центром европейской спортивной жизни. Но фигурное катание принимали впервые. Как оказалось, его в Беларуси заждались.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-7

Более 100 тысяч болельщиков за эти дни побывали на трибунах, чтобы воочию увидеть чемпионат Европы. Чуть менее трети билетов выкупили иностранцы. Причем гости приехали не только из стран-участников – Япония и даже Чили. А по ТВ за событиями на минском льду следили зрители еще двух десятков государств.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-10

Не удивительно: олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы... виртуозы.

Самодурова, французы и Фернандес. Все победители ЧЕ по фигурному катанию на одном фото

Они выложились до конца. Нервы, борьба характеров, волнение, ошибки, триумфы и падения. Лучшие фигуристы Европы распределили-таки места на пьедестале.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-13

Станислава Константинова, участник чемпионата Европы-2019 (Россия):
Для меня, честно говоря, самый тяжелый день – это день гала, день после соревнований. Наверное, пару дней после соревнований. Потому что силы на исходе уже, постоянно хочется спать, постоянно хочется плакать или смеяться.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-16

Алина Загитова. Олимпийская чемпионка, фаворит, лидер. Была настроена на победу, но в произвольной программой программе дрогнула. На сей раз лишь серебро. Расстроенная фигуристка ушла в себя, отказалась от общения с прессой. Но на гала-концерте предстала во всей своей красоте. Зал приветствовал любимую фигуристку как истинную чемпионку, будто и не было той злосчастной ошибки.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-19

А этот романтичный образ подобрал для гала-концерта теперь уже семикратный чемпион Хавьер Фернандес. Испанец проиграл короткую программу, но вырвал-таки чемпионский титул, чтобы уйти из большого спорта победителем.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-22

15-тысячная арена чемпиона приветствовала стоя.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-25

Так уж повелось на турнирах: последний день уже ничего не решает – это праздник. Здесь не соревнуются в чистоте и высоте прыжков, здесь купаются в любви поклонников и наслаждаются искусством пластики.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-28

Впрочем, вниманием спортсменов баловали все эти дни. Уезжая из Минска, фигуристы не скупились на комплименты: отличный лед, отличная организация, невероятная публика.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-31

Иван Букин, серебряный призер чемпионата Европы-2019 в танцах на льду (Россия):
Каждый раз, приезжая в Минск, мы чувствуем себя как дома. То есть здесь шикарно – здесь принимают, потрясающая публика, потрясающая организация. Спасибо огромное всем, кто участвовал в подготовке, вообще кто пришел. Это колоссальная энергия и невероятные эмоции.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-34

Александра Степанова, серебряный призер чемпионата Европы-2019 в танцах на льду (Россия):
Что для спортсмена нужно? Самые главные условия – это качество льда, разминочная зона. Это действительно было очень удобно, очень комфортно. На тренировочной арене, на основной арене был потрясающий лед. Что касается публики – вообще слов нет, потому что это было великолепно.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-37

Александр Самарин, серебряный призер чемпионата Европы-2019 (Россия):
Невероятно понравилось здесь выступать. Публика, арена, организация – все на высшем уровне. Одно удовольствие.

Вместе с лидерами европейского фигурного катания в гала-концерте выступили белорусские восходящие звезды – наши Яков Зенько и танцевальная пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-40

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-42

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-44

На трибунах в этот день было много известных людей. Белорусские селебрити, артисты, политики. Александр Лукашенко тоже посетил чемпионат Европы, но не ограничился присутствием на трибуне.

Минск прощается с участниками ЧЕ по фигурному катанию: самые яркие моменты гала-концерта с участием Президента

В нашей стране к спорту внимание большое. Переполненные трибуны «Минск-Арены» – очередное подтверждение тому, что политический курс целиком отражает интересы белорусов. Президент не выступал с официальной речью. Что так будет, стало понятно, как только он появился на льду – неформально одетый и на коньках.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-47

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все, что я сейчас скажу – это будет лично моя точка зрения. Я не большой специалист в фигурном катании, но имею право иметь свою точку зрения, которую я имею право высказать сегодня здесь, в этом прекрасном зале перед этими чудесными талантливыми людьми.

Александр Лукашенко приверженец силового и мужественного спорта – хоккея.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-50

Но на сей раз признался: фигуристы – вот кто по-настоящему мужественные спортсмены. Без амуниции на холодном, порой жестоком льду творят настоящее искусство.

«Мы доказали, что можем принять чемпионат мира». Александр Лукашенко на гала-концерте ЧЕ по фигурному катанию

 «Минск-Арена» взорвалась овациями. Русскоязычных фигуристов на льду поддерживали трибуны. Иностранцы, не дождавшись официального перевода, просили стоящих рядом перевести, что же такого сказал Президент. И тут же поддержали сказанное аплодисментами.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-53

Александр Лукашенко:
Хочу так же обратиться к главным действующим лицам любого соревнования – нашим судьям. Вы знаете – искренне, опять же, говорю – вы молодцы. Я впервые хвалю судей, которые судят субъективные виды спорта. Фигурное катание, как бы его ни реформировали, это все-таки один из субъективных видов спорта. Вот вы чемпионат Европы не испортили. Благодарю судей не за то, что вы оценки правильно выставляли, ошибки бывают у всех. Плюс-минус полбалла, десятая доля балла – всякое бывает. Вы не убили внутренний нерв этого соревнования. Мы видели те переживания, трагедии, вознесение великих спортсменов, которые посвятили свою жизнь этому великому виду спорта. Это, дорогие судьи, дорогого стоит.

И последнее. Было бы неправильно, если бы я не поблагодарил главных, кто создает это чудо, это искусство. Тренеров и специалистов. Без них не было бы ничего, не было бы этой красоты. Творите – и приезжайте чаще в Беларусь! Лучше на работу, мы хотим выступать на таком же уровне. Помогите нам!

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске-56

Неформальное общение с Президентом на льду, подарки от главы государства.

Юлия Комлева о ЧЕ в Минске: «Такого раньше не было нигде»

Минску же остается ждать очередной спортивный праздник. Недолго, летом принимаем Европейские игры.

# Фигурное катание # Станислава Константинова # Иван Букин # Александра Степанова # Александр Самарин # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юлия Комлева о ЧЕ в Минске: «Такого раньше не было нигде»
28 января 2019 18:19

Юлия Комлева о ЧЕ в Минске: «Такого раньше не было нигде»

Хоккей. Савилов возглавил дирекцию по подготовке к ЧМ-2021
28 января 2019 14:55

Хоккей. Савилов возглавил дирекцию по подготовке к ЧМ-2021

«Есть символизм». Ледяную скульптуру лисёнка Лесика создали в Минске
28 января 2019 12:08

«Есть символизм». Ледяную скульптуру лисёнка Лесика создали в Минске