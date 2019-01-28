«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске стал яркой страницей в истории мирового спорта. На столичном льду на неделе было все: и новые триумфаторы, и неожиданные повороты, и интригующая борьба за медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фигурное катание – один из самых зрелищных видов спорта, в котором сочетаются невероятно сложная техника и фантастически красивое искусство. Неслучайно эти выступления любимы миллионами людей во всем мире. Все эти дни в 15-тысячной «Минск-Арене» соревнования проходили с аншлагом и оставили массу впечатлений. Самые яркие моменты – в репортаже Екатерины Жиляниной.

Чемоданы упакованы. Медали европейского образца в них увозят из Минска единицы. Лучшие из лучших. Фигуристы разъехались, первые эмоции улеглись, и, кажется, Минск слегка опустел. Вместе с главной ареной 15 тысяч голосов на трибунах замерли до очередного старта. Мы-то знаем, что это лишь затишье: Минск давно уже стал центром европейской спортивной жизни. Но фигурное катание принимали впервые. Как оказалось, его в Беларуси заждались.

Более 100 тысяч болельщиков за эти дни побывали на трибунах, чтобы воочию увидеть чемпионат Европы. Чуть менее трети билетов выкупили иностранцы. Причем гости приехали не только из стран-участников – Япония и даже Чили. А по ТВ за событиями на минском льду следили зрители еще двух десятков государств.

Не удивительно: олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы... виртуозы. Самодурова, французы и Фернандес. Все победители ЧЕ по фигурному катанию на одном фото Они выложились до конца. Нервы, борьба характеров, волнение, ошибки, триумфы и падения. Лучшие фигуристы Европы распределили-таки места на пьедестале.

Станислава Константинова, участник чемпионата Европы-2019 (Россия):

Для меня, честно говоря, самый тяжелый день – это день гала, день после соревнований. Наверное, пару дней после соревнований. Потому что силы на исходе уже, постоянно хочется спать, постоянно хочется плакать или смеяться.

Алина Загитова. Олимпийская чемпионка, фаворит, лидер. Была настроена на победу, но в произвольной программой программе дрогнула. На сей раз лишь серебро. Расстроенная фигуристка ушла в себя, отказалась от общения с прессой. Но на гала-концерте предстала во всей своей красоте. Зал приветствовал любимую фигуристку как истинную чемпионку, будто и не было той злосчастной ошибки.

А этот романтичный образ подобрал для гала-концерта теперь уже семикратный чемпион Хавьер Фернандес. Испанец проиграл короткую программу, но вырвал-таки чемпионский титул, чтобы уйти из большого спорта победителем.

15-тысячная арена чемпиона приветствовала стоя.

Так уж повелось на турнирах: последний день уже ничего не решает – это праздник. Здесь не соревнуются в чистоте и высоте прыжков, здесь купаются в любви поклонников и наслаждаются искусством пластики.

Впрочем, вниманием спортсменов баловали все эти дни. Уезжая из Минска, фигуристы не скупились на комплименты: отличный лед, отличная организация, невероятная публика.

Иван Букин, серебряный призер чемпионата Европы-2019 в танцах на льду (Россия):

Каждый раз, приезжая в Минск, мы чувствуем себя как дома. То есть здесь шикарно – здесь принимают, потрясающая публика, потрясающая организация. Спасибо огромное всем, кто участвовал в подготовке, вообще кто пришел. Это колоссальная энергия и невероятные эмоции.

Александра Степанова, серебряный призер чемпионата Европы-2019 в танцах на льду (Россия):

Что для спортсмена нужно? Самые главные условия – это качество льда, разминочная зона. Это действительно было очень удобно, очень комфортно. На тренировочной арене, на основной арене был потрясающий лед. Что касается публики – вообще слов нет, потому что это было великолепно.

Александр Самарин, серебряный призер чемпионата Европы-2019 (Россия):

Невероятно понравилось здесь выступать. Публика, арена, организация – все на высшем уровне. Одно удовольствие. Вместе с лидерами европейского фигурного катания в гала-концерте выступили белорусские восходящие звезды – наши Яков Зенько и танцевальная пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.

На трибунах в этот день было много известных людей. Белорусские селебрити, артисты, политики. Александр Лукашенко тоже посетил чемпионат Европы, но не ограничился присутствием на трибуне. Минск прощается с участниками ЧЕ по фигурному катанию: самые яркие моменты гала-концерта с участием Президента В нашей стране к спорту внимание большое. Переполненные трибуны «Минск-Арены» – очередное подтверждение тому, что политический курс целиком отражает интересы белорусов. Президент не выступал с официальной речью. Что так будет, стало понятно, как только он появился на льду – неформально одетый и на коньках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что я сейчас скажу – это будет лично моя точка зрения. Я не большой специалист в фигурном катании, но имею право иметь свою точку зрения, которую я имею право высказать сегодня здесь, в этом прекрасном зале перед этими чудесными талантливыми людьми. Александр Лукашенко приверженец силового и мужественного спорта – хоккея.

Но на сей раз признался: фигуристы – вот кто по-настоящему мужественные спортсмены. Без амуниции на холодном, порой жестоком льду творят настоящее искусство. «Мы доказали, что можем принять чемпионат мира». Александр Лукашенко на гала-концерте ЧЕ по фигурному катанию «Минск-Арена» взорвалась овациями. Русскоязычных фигуристов на льду поддерживали трибуны. Иностранцы, не дождавшись официального перевода, просили стоящих рядом перевести, что же такого сказал Президент. И тут же поддержали сказанное аплодисментами.

Александр Лукашенко:

Хочу так же обратиться к главным действующим лицам любого соревнования – нашим судьям. Вы знаете – искренне, опять же, говорю – вы молодцы. Я впервые хвалю судей, которые судят субъективные виды спорта. Фигурное катание, как бы его ни реформировали, это все-таки один из субъективных видов спорта. Вот вы чемпионат Европы не испортили. Благодарю судей не за то, что вы оценки правильно выставляли, ошибки бывают у всех. Плюс-минус полбалла, десятая доля балла – всякое бывает. Вы не убили внутренний нерв этого соревнования. Мы видели те переживания, трагедии, вознесение великих спортсменов, которые посвятили свою жизнь этому великому виду спорта. Это, дорогие судьи, дорогого стоит. И последнее. Было бы неправильно, если бы я не поблагодарил главных, кто создает это чудо, это искусство. Тренеров и специалистов. Без них не было бы ничего, не было бы этой красоты. Творите – и приезжайте чаще в Беларусь! Лучше на работу, мы хотим выступать на таком же уровне. Помогите нам!