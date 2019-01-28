Юлия Комлева о ЧЕ в Минске: «Такого раньше не было нигде»

Новости Беларуси. Главный итог для нас, как хозяев и организаторов чемпионата, – Минск справился, а белорусам фигурное катание пришлось по душе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Международный союз конькобежцев дал высокую оценку и сказал, что такого раньше не было нигде. Впервые глава государства посетил чемпионат, находился на льду после гала-представления. И это сделало статус чемпионата действительно очень высоким.