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Хоккей. Савилов возглавил дирекцию по подготовке к ЧМ-2021

28 января 2019 14:55
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Новости Беларуси. Председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов возглавил дирекцию по подготовке к чемпионату мира-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение было принято 28 января на заседании исполнительного комитета федерации.

Хоккей. Савилов возглавил дирекцию по подготовке к ЧМ-2021-1

Хоккей. Савилов возглавил дирекцию по подготовке к ЧМ-2021-3

Напомним, мировой хоккейный форум пройдет в Минске и Риге в мае 2021 года. Проект и бизнес-план мероприятия уже разработаны. А штат дирекции будет укомплектован после завершения II Европейских игр, которые примет наша столица летом 2019 года.

Хоккей. Савилов возглавил дирекцию по подготовке к ЧМ-2021-6

Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:
Мы занимаемся организацией чемпионата мира или работой по организации уже в рамках собственных должностных обязанностей, потому что мы не разделяем хоккей в плане проведения чемпионата мира от хоккея в плане проведения внутреннего первенства.

Хоккей. Савилов возглавил дирекцию по подготовке к ЧМ-2021-9

Также на исполкоме было принято решение об отмене дедлайна для перехода хоккеистов из минского «Динамо» в фарм-клубы («Юность» и «Шахтер»).

# Хоккей Беларуси # Геннадий Савилов # Фотофакт

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