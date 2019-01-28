Хоккей. Савилов возглавил дирекцию по подготовке к ЧМ-2021

Новости Беларуси. Председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов возглавил дирекцию по подготовке к чемпионату мира-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение было принято 28 января на заседании исполнительного комитета федерации.

Напомним, мировой хоккейный форум пройдет в Минске и Риге в мае 2021 года. Проект и бизнес-план мероприятия уже разработаны. А штат дирекции будет укомплектован после завершения II Европейских игр, которые примет наша столица летом 2019 года.

Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:

Мы занимаемся организацией чемпионата мира или работой по организации уже в рамках собственных должностных обязанностей, потому что мы не разделяем хоккей в плане проведения чемпионата мира от хоккея в плане проведения внутреннего первенства.