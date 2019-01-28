Хоккей. Савилов возглавил дирекцию по подготовке к ЧМ-2021
Новости Беларуси. Председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов возглавил дирекцию по подготовке к чемпионату мира-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение было принято 28 января на заседании исполнительного комитета федерации.
Напомним, мировой хоккейный форум пройдет в Минске и Риге в мае 2021 года. Проект и бизнес-план мероприятия уже разработаны. А штат дирекции будет укомплектован после завершения II Европейских игр, которые примет наша столица летом 2019 года.
Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:
Мы занимаемся организацией чемпионата мира или работой по организации уже в рамках собственных должностных обязанностей, потому что мы не разделяем хоккей в плане проведения чемпионата мира от хоккея в плане проведения внутреннего первенства.
Также на исполкоме было принято решение об отмене дедлайна для перехода хоккеистов из минского «Динамо» в фарм-клубы («Юность» и «Шахтер»).