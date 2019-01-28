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«Есть символизм». Ледяную скульптуру лисёнка Лесика создали в Минске

28 января 2019 12:08
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Новости Беларуси. В Минске создали ледяную скульптуру талисмана II Европейских игр – лисенка Лесика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть символизм». Ледяную скульптуру лисёнка Лесика создали в Минске-1

«Есть символизм». Ледяную скульптуру лисёнка Лесика создали в Минске-3

Персонаж, которого мы еще не раз увидим в центре спортивных баталий, предстал в новом образе. Высота композиции – 2 метра, а на ее создание ушло практически две недели. Ледяной Лесик будет радовать посетителей, пока не растает от лучей весеннего солнца.

«Есть символизм». Ледяную скульптуру лисёнка Лесика создали в Минске-6

Павел Леонов, скульптор:
Привезли нам кучу льда. Лед клеится кусками из нашей родной Свислочи, наш белорусский родной лед, это радует.

Самое сложное – собрать объем: день потратили на сборку объема. А дальше уже включаются художественные моменты – изготовить саму скульптуру.

«Есть символизм». Ледяную скульптуру лисёнка Лесика создали в Минске-9

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Наверное, где-то есть символизм: зимой – вода, лед, а летом нас ждут яркие эмоции, огненный Лесик. И вот такое альтер эго сегодня наш лисенок здесь встретил. И отмечает, что очень похожи.

К презентации ледяной скульптуры приурочили зимний фестиваль. Перетягивание каната, бег в мешках, конкурс на самого высокого снеговика или чей ком больше – в общем, каждому развлечения пришлись по душе. Все гости праздника разделились на команды и без сопернического духа, сплоченно участвовали в стартах.

«Есть символизм». Ледяную скульптуру лисёнка Лесика создали в Минске-12

«Есть символизм». Ледяную скульптуру лисёнка Лесика создали в Минске-14

# Европейские игры # Павел Леонов # Анатолий Котов # Фотофакт

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