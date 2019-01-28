«Есть символизм». Ледяную скульптуру лисёнка Лесика создали в Минске

Персонаж, которого мы еще не раз увидим в центре спортивных баталий, предстал в новом образе. Высота композиции – 2 метра, а на ее создание ушло практически две недели. Ледяной Лесик будет радовать посетителей, пока не растает от лучей весеннего солнца.

Самое сложное – собрать объем: день потратили на сборку объема. А дальше уже включаются художественные моменты – изготовить саму скульптуру.

Павел Леонов, скульптор: Привезли нам кучу льда. Лед клеится кусками из нашей родной Свислочи, наш белорусский родной лед, это радует.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр»:

Наверное, где-то есть символизм: зимой – вода, лед, а летом нас ждут яркие эмоции, огненный Лесик. И вот такое альтер эго сегодня наш лисенок здесь встретил. И отмечает, что очень похожи.

К презентации ледяной скульптуры приурочили зимний фестиваль. Перетягивание каната, бег в мешках, конкурс на самого высокого снеговика или чей ком больше – в общем, каждому развлечения пришлись по душе. Все гости праздника разделились на команды и без сопернического духа, сплоченно участвовали в стартах.