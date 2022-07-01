Прошел 3 день соревнований Открытого Кубка Беларуси по плаванию. Какие награды получили наши спортсмены?

Новости Беларуси. Третий соревновательный день Открытого Кубка Беларуси по плаванию. В этих стартах принимают участие более трехсот спортсменов из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из результатов дня отметим победу Ильи Шимановича на стометровке брассом. Лидер нашей национальной команды проплыл свою дистанцию за 59,37 секунды. Он опередил двукратного чемпиона мира, россиянина Антона Чупкова, на 45 сотых. Белоруска Алина Змушко стала лучшей на дистанции 100 метров брассом. На стометровке баттерфляем серебро завоевала Анастасия Кулешова, а бронзу – Анастасия Шкурдай.