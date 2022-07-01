Белорусы взяли третье место на КХЛ в формате «3 на 3»

Новости Беларуси. Белорусская команда «Персей» заняла третье место на турнире Континентальной хоккейной лиги в формате «3 на 3», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче за бронзу турнира белорусские хоккеисты переиграли «Центавр» со счетом 4:3. Автором победной шайбы в составе нашей дружины стал Егор Чезганов, а Виталий Пинчук отметился хет-триком. Ранее белорусская команда стала сильнейшей на групповом этапе, одержав пять побед в семи матчах, но в полуфинале по буллитам уступила «Ориону» – 4:5.

КХЛ впервые провела турнир по хоккею в подобном формате. Всего на соревнования было заявлено 68 игроков в составе восьми команд, которые получили названия созвездий.