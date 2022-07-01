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Белорусы взяли третье место на КХЛ в формате «3 на 3»

01 июля 2022 13:04
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Новости Беларуси. Белорусская команда «Персей» заняла третье место на турнире Континентальной хоккейной лиги в формате «3 на 3», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусы взяли третье место на КХЛ в формате «3 на 3»-1

В матче за бронзу турнира белорусские хоккеисты переиграли «Центавр» со счетом 4:3. Автором победной шайбы в составе нашей дружины стал Егор Чезганов, а Виталий Пинчук отметился хет-триком. Ранее белорусская команда стала сильнейшей на групповом этапе, одержав пять побед в семи матчах, но в полуфинале по буллитам уступила «Ориону» – 4:5.  

КХЛ впервые провела турнир по хоккею в подобном формате. Всего на соревнования было заявлено 68 игроков в составе восьми команд, которые получили названия созвездий.  

# Хоккей # Егор Чезганов # Виталий Пинчук # Фотофакт

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