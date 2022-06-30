Открытый Кубок Беларуси по плаванию. С какими результатами прошёл второй соревновательный день?

Новости Беларуси. 30 июня в Брестском областном центре олимпийского резерва прошел второй соревновательный день открытого Кубка Беларуси по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом турнире принимают участие более 300 спортсменов из Беларуси и России. Российская делегация на этих стартах весьма представительная – в заявках гостей победители и призеры крупнейших международных форумов, в частности Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Из итогов дня отметим победу белоруски Анастасии Шкурдай на дистанции 100 метров на спине. Ее секунды – 59, 42. Второй на дистанции 50 метров баттерфляем была Анастасия Кулешова. У мужчин на аналогичной дистанции наши ребята, Григорий Пекарский и Арсений Боржаков, заняли второе и третье места соответственно.