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Открытый Кубок Беларуси по плаванию. С какими результатами прошёл второй соревновательный день?

30 июня 2022 18:19
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Новости Беларуси. 30 июня в Брестском областном центре олимпийского резерва прошел второй соревновательный день открытого Кубка Беларуси по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Открытый Кубок Беларуси по плаванию. С какими результатами прошёл второй соревновательный день?-1

В этом турнире принимают участие более 300 спортсменов из Беларуси и России. Российская делегация на этих стартах весьма представительная – в заявках гостей победители и призеры крупнейших международных форумов, в частности Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.  

Открытый Кубок Беларуси по плаванию. С какими результатами прошёл второй соревновательный день?-4

Из итогов дня отметим победу белоруски Анастасии Шкурдай на дистанции 100 метров на спине. Ее секунды – 59, 42. Второй на дистанции 50 метров баттерфляем была Анастасия Кулешова. У мужчин на аналогичной дистанции наши ребята, Григорий Пекарский и Арсений Боржаков, заняли второе и третье места соответственно.  

Открытый Кубок Беларуси по плаванию. С какими результатами прошёл второй соревновательный день?-7

Соревновательную программу дня завершили эстафеты. В женской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем победила сборная России. Команда Брестской области – на втором месте. Замкнули тройку сильнейших минчанки. В мужской эстафете 4 по 100 метров комплексом вновь сильнейшей была дружина из России. Команда Минска заняла второе место. На третьей позиции – команда Гомельской области.  

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Анастасия Кулешова # Григорий Пекарский # Арсений Боржаков # Фотофакт

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