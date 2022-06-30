Белорусы обошли Казахстан со счётом 5:0 на Кубке регионов УЕФА. Кто отправится в финал?

Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Колос» (Червень):

Сегодня я в статусе безработного, отдыхающего от футбола, хотя я уже давно отдохнул и соскучился. «Колос» выиграли Кубок Республики среди любителей. Дальше выступает правило, УЕФА требует, чтобы та команда была сборной того региона, за который команда выиграла, то есть это Минская область. Значит, она должна быть наполнена футболистами минимум из трех команд этого региона. Должен был быть турнир в Минске, но потом его перенесли в Азербайджан. Мы оказались физически сильнее и вот, мы 2:0 сделали и там добили.