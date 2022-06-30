Белорусы обошли Казахстан со счётом 5:0 на Кубке регионов УЕФА. Кто отправится в финал?

Новости Беларуси. Футбольная команда «Колос» из Червеня стала сильнейшим коллективом по итогам первого раунда Кубка регионов УЕФА – турнира для любительских коллективов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В решающей встрече предварительного этапа белорусы разгромили оппонентов из Казахстана со счетом 5:0. И с прекрасным настроением возвращались на родину.
Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Колос» (Червень):
Сегодня я в статусе безработного, отдыхающего от футбола, хотя я уже давно отдохнул и соскучился. «Колос» выиграли Кубок Республики среди любителей. Дальше выступает правило, УЕФА требует, чтобы та команда была сборной того региона, за который команда выиграла, то есть это Минская область. Значит, она должна быть наполнена футболистами минимум из трех команд этого региона. Должен был быть турнир в Минске, но потом его перенесли в Азербайджан. Мы оказались физически сильнее и вот, мы 2:0 сделали и там добили.
Теперь подопечным Юрия Пунтуса предстоит пройти сито отбора в квалификационном раунде. За право выступить в финальной стадии чемпионата «Колос» сразится с дружинами из Турции, Португалии и Финляндии. Обладатель единственной путевки в этом квартете станет известен осенью. А сам финал состоится в конце июня 2023 года.