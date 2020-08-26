Промежуточные итоги теннисного турнира в Нью-Йорке: Соболенко проиграла, Азаренко прошла дальше

А вот Виктория Азаренко, пусть и не без приключений, но все же смогла сломить сопротивление француженки Элизе Корне. Соперницы провели на корте ровно два часа. Интересно, что в мировом рейтинге теннисистки располагаются на соседних позициях. Белоруска 59-я, ее визави – 60-я. Правда, в очных встречах полное преимущество было на нашей стороне – 4:0. И, к радости болельщиков, статистика не была испорчена. Азаренко взяла верх в двух сетах – 6:4, 7:5. Следующей оппоненткой нашей спортсменки будет представительница Туниса Унс Джабир.