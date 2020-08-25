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«Я более-менее пока спокоен». Главный тренер сборной Беларуси по волейболу U17 о готовности команды к Евро-2020

25 августа 2020 21:13
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Новости Беларуси. Если молодежная волейбольная сборная уже проводит матчи на Евро, то юниорская команда, в которую вошли игроки до 17 лет, только готовится к покорению континентального форума, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина Геннадия Александровича провела два сбора в Раубичах. Само же первенство Европы состоится в Черногории с 29 сентября по 10 октября. Наставник дружины рассказал о готовности команды.

«Я более-менее пока спокоен». Главный тренер сборной Беларуси по волейболу U17 о готовности команды к Евро-2020-1

Геннадий Александрович, главный тренер сборной U17:
Слава богу, избежали серьезных травм. Девчата соскучились по волейболу, поэтому работают с удовольствием, не приходится никого заставлять работать. Некоторые уже практически набрали форму, некоторые на подходе, поэтому я более-менее пока спокоен. Сейчас основная работа с мячами. Уже, как говорят волейболисты, стыкуемся с мячом. Сейчас уже будет больше тактика, не забывая, конечно, также про технику, все-таки большой перерыв был. И посмотрим, может, удастся с кем-нибудь какой-нибудь спарринг сыграть. Вот это было бы очень желательно, потому что большой перерыв игровой был.

# Волейбол # Геннадий Александрович # Фотофакт

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