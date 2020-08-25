«Я более-менее пока спокоен». Главный тренер сборной Беларуси по волейболу U17 о готовности команды к Евро-2020

Новости Беларуси. Если молодежная волейбольная сборная уже проводит матчи на Евро, то юниорская команда, в которую вошли игроки до 17 лет, только готовится к покорению континентального форума, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина Геннадия Александровича провела два сбора в Раубичах. Само же первенство Европы состоится в Черногории с 29 сентября по 10 октября. Наставник дружины рассказал о готовности команды.