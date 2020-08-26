Геннадий Савилов ушёл с поста председателя Федерации хоккея Беларуси

Новости Беларуси. Геннадий Савилов ушел с поста председателя федерации. Его обязанности временно будет исполнять Дмитрий Басков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Решение принято на заседании исполкома. В своем слове бывший рулевой поблагодарил всех за плодотворную работу и передал полномочия генеральному директору клуба «Динамо-Минск» Дмитрию Баскову.