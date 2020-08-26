Прямой эфир

Геннадий Савилов ушёл с поста председателя Федерации хоккея Беларуси

26 августа 2020 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Геннадий Савилов ушел с поста председателя федерации. Его обязанности временно будет исполнять Дмитрий Басков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Геннадий Савилов ушёл с поста председателя Федерации хоккея Беларуси-1

Решение принято на заседании исполкома. В своем слове бывший рулевой поблагодарил всех за плодотворную работу и передал полномочия генеральному директору клуба «Динамо-Минск» Дмитрию Баскову.  

Геннадий Савилов ушёл с поста председателя Федерации хоккея Беларуси-4

Федерацию Савилов возглавлял с июня 2018 года. Имя нового руководителя станет известно на внеочередной конференции, которая состоится 9 сентября.   

# Хоккей Беларуси # Геннадий Савилов # Дмитрий Басков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я более-менее пока спокоен». Главный тренер сборной Беларуси по волейболу U17 о готовности команды к Евро-2020
25 августа 2020 21:13

«Я более-менее пока спокоен». Главный тренер сборной Беларуси по волейболу U17 о готовности команды к Евро-2020

Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 финала турнира в Цинциннати
25 августа 2020 21:11

Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Белорусскую спортсменку затравили в соцсетях за её позицию. Вот как она отреагировала
25 августа 2020 14:28

Белорусскую спортсменку затравили в соцсетях за её позицию. Вот как она отреагировала