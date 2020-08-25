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Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 финала турнира в Цинциннати

25 августа 2020 21:11
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Новости Беларуси. Два матча – две победы. Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 турнира в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 финала турнира в Цинциннати-1

Виктория, идущая сейчас на 59-м месте рейтинга WTA, обыграла 49-ю ракетку мира – француженку Каролин Гарсия. 6:2, 7:6 по сетам. 25 августа в соперницах у Азаренко снова француженка – Ализе Корне.

Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 финала турнира в Цинциннати-4

А вот другой нашей соотечественнице – Арине Соболенко – для победы пришлось хорошенько поработать. В соперницах была неуступчивая американка Кэтрин Беллис. Более двух часов понадобилось первой ракетке Беларуси, чтобы одержать победу – 6:7, 6:4, 7:5. К слову, вечером 25 августа Соболенко снова встретилась с хозяйкой турнира – представительницей США Джессикой Пегула.

Все матчи проходят без зрителей.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Каролин Гарсия # Ализе Корне # Кэтрин Беллис # Джессика Пегула # Фотофакт

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