Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Новости Беларуси. Два матча – две победы. Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 турнира в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Два матча – две победы. Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 турнира в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Виктория, идущая сейчас на 59-м месте рейтинга WTA, обыграла 49-ю ракетку мира – француженку Каролин Гарсия. 6:2, 7:6 по сетам. 25 августа в соперницах у Азаренко снова француженка – Ализе Корне.
А вот другой нашей соотечественнице – Арине Соболенко – для победы пришлось хорошенько поработать. В соперницах была неуступчивая американка Кэтрин Беллис. Более двух часов понадобилось первой ракетке Беларуси, чтобы одержать победу – 6:7, 6:4, 7:5. К слову, вечером 25 августа Соболенко снова встретилась с хозяйкой турнира – представительницей США Джессикой Пегула.
Все матчи проходят без зрителей.