Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Новости Беларуси. Два матча – две победы. Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 турнира в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория, идущая сейчас на 59-м месте рейтинга WTA, обыграла 49-ю ракетку мира – француженку Каролин Гарсия. 6:2, 7:6 по сетам. 25 августа в соперницах у Азаренко снова француженка – Ализе Корне.