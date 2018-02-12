Проклятие Пхёнчхана? Домрачева не припоминает такой погоды ни в Ванкувере, ни в Сочи

Новости Беларуси. Дарья Домрачева финишировала на 37 месте в гонке преследования на Олимпиаде в Пхёнчхане.

По информации НОК, Домрачева отметила, что не смогла справиться с плохими погодными условия.

На четвертом огневом рубеже спортсменка допустила четыре холостых выстрела. Всего во время пасьюта у биатлонистки было шесть промахов.

Интересно, что именно столько промахов было у Домрачевой на ЧМ-2009, который также проходил в Пхёнчхане. В спринте биатлонистка заняла 53 место, а уже в пасьюте отыграла 48 позиций и вошла в топ-5 по итогам гонки.

Дарья Домрачева:

Гонка на гонку не приходится. Я прекрасно помню тот чемпионат в Корее, но ассоциаций никаких проводить не хочется.