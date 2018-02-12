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Проклятие Пхёнчхана? Домрачева не припоминает такой погоды ни в Ванкувере, ни в Сочи

12 февраля 2018 16:12
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева финишировала на 37 месте в гонке преследования на Олимпиаде в Пхёнчхане.

По информации НОК, Домрачева отметила, что не смогла справиться с плохими погодными условия.

На четвертом огневом рубеже спортсменка допустила четыре холостых выстрела. Всего во время пасьюта у биатлонистки было шесть промахов.

Интересно, что именно столько промахов было у Домрачевой на ЧМ-2009, который также проходил в Пхёнчхане. В спринте биатлонистка заняла 53 место, а уже в пасьюте отыграла 48 позиций и вошла в топ-5 по итогам гонки.

Дарья Домрачева:
Гонка на гонку не приходится.  Я прекрасно помню тот чемпионат в Корее, но ассоциаций никаких проводить не хочется.

Проклятие Пхёнчхана? Домрачева не припоминает такой погоды ни в Ванкувере, ни в Сочи-1


Фото: НОК

По словам спортсменки, Олимпиада – это ни с чем не сравнимые соревнования – ни по накалу страстей, ни по уровню волнения. Биатлонистка также отметила, что ощущает дыхание Игр в полной мере.

Дарья Домрачева:
У меня уже третья Олимпиада, но, чтобы вот так было ветрено… Не припомню подобного в Ванкувере или в Сочи.

Напомним, победительницей олимпийского пасьюта стала немка Лаура Дальмайер, которая завоевала второе золото на Играх.

Домрачева прокомментировала 37 место в индивидуальной гонке на ОИ (читать далее).  

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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