Беларусь пока без медалей. Лучший результат в олимпийском пасьюте – у Скардино, Домрачева – 37-я

В корейском Пхёнчхане продолжаются зимние Олимпийские игры. Сегодня в биатлонной программе значились гонки преследования у женщин и мужчин.



К сожалению, белорусские стреляющие лыжники на пьедестал почета по итогам этих стартов не попали. Золото Олимпиады у женщин выиграла немка Лаура Дальмайер. Лучшей среди белорусских стреляющих лыжниц сегодня стала Надежда Скардино – она 14-ая.

А вот главная наша медальная надежда – Дарья Домрачева, допустила 6 промахов и финишировала лишь 37-ой.

У мужчин золото выиграл француз Мартен Фуркад. Белорусы на попадание на пьедестал не претендовали. Лучший результат показал Антон Смольский. Он – 33-й.