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Беларусь пока без медалей. Лучший результат в олимпийском пасьюте – у Скардино, Домрачева – 37-я

12 февраля 2018 15:39
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В корейском Пхёнчхане продолжаются зимние Олимпийские игры. Сегодня в биатлонной программе значились гонки преследования у женщин и мужчин.

К сожалению, белорусские стреляющие лыжники на пьедестал почета по итогам этих стартов не попали. Золото Олимпиады у женщин выиграла немка Лаура Дальмайер. Лучшей среди белорусских стреляющих лыжниц сегодня стала Надежда Скардино – она 14-ая.

Победный дубль Дальмайер. Немка завоевала второе олимпийское золото

А вот главная наша медальная надежда – Дарья Домрачева, допустила 6 промахов и финишировала лишь 37-ой.

У мужчин золото выиграл француз Мартен Фуркад. Белорусы на попадание на пьедестал не претендовали. Лучший результат показал Антон Смольский. Он – 33-й. 

Трёхкратный олимпийский чемпион. Мартен Фуркад победил в пасьюте на ОИ-2018  

# Дарья Домрачева # Надежда Скардино # Мартен Фуркад # Зимняя Олимпиада – 2018

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