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Президент поздравил Арину Соболенко с победой на US Open

08 сентября 2024 10:32
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Арина Соболенко стала победительницей US Open. В финале Открытого чемпионата США по теннису наша спортсменка справилась с американкой Джессикой Пегулой за два сета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С победой нашу ведущую спортсменку национальной команды Беларуси по теннису поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил Арину Соболенко с победой на US Open-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогая Арина! Поздравляю с блестящей победой на Открытом чемпионате США. В напряженных поединках с лидерами мирового рейтинга ты проявила все свои лучшие спортивные качества. Где бы ни проходили соревнования, уверен, ты ощущаешь энергию и горячую поддержку родных болельщиков. Желаю крепкого здоровья и новых побед.

Президент поздравил Арину Соболенко с победой на US Open-4

Что касается прошедшего матча, он получился нервным. В первом сете соперница догнала белоруску, уступая по геймам 2:5, однако Арина выиграла первую партию (7:5), потом с таким же счетом победила и во второй. В момент своего триумфа Арина попросту упала на корт.

# Теннис # Александр Лукашенко # Арина Соболенко

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