Президент поздравил Арину Соболенко с победой на US Open

Арина Соболенко стала победительницей US Open. В финале Открытого чемпионата США по теннису наша спортсменка справилась с американкой Джессикой Пегулой за два сета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С победой нашу ведущую спортсменку национальной команды Беларуси по теннису поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.