Арина Соболенко выиграла US Open – это её вторая победа в турнирах «Большого шлема» в 2024-м

Арина Соболенко стала победительницей US Open. В финале Открытого чемпионата США по теннису наша спортсменка справилась с американкой Джессикой Пегулой за два сета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Арина Соболенко стала победительницей US Open. В финале Открытого чемпионата США по теннису наша спортсменка справилась с американкой Джессикой Пегулой за два сета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Матч получился нервным. В первом сете соперница догнала белоруску, уступая по геймам 2:5, однако Арина выиграла первую партию (7:5), потом с таким же счетом победила и во второй.
Для Соболенко это первая победа на US Open. В 2023 году она уже была близка к этому, но уступила в финале американке Кори Гауфф.
Арина Соболенко, победительница US Open – 2024:
После того, как я потеряла отца, моей целью всегда было вписать имя нашей семьи в историю тенниса. Каждый раз, когда я вижу свое имя на этом трофее, я так горжусь собой, я горжусь своей семьей, что они никогда не отказывались от моей мечты и что они делали все возможное, чтобы я продолжала идти вперед, поэтому у меня была эта возможность в жизни. Так что это действительно много значит для меня. Да, это всегда было моей мечтой, я до сих пор не могу поверить, что я смогла добиться этого, как и я со своей командой, мы уже смогли достичь так многого.
Это третья победа белорусской теннисистки в турнирах «Большого шлема». В 2023-м и 2024-м она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии.