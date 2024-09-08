Арина Соболенко выиграла US Open – это её вторая победа в турнирах «Большого шлема» в 2024-м

Арина Соболенко, победительница US Open – 2024:

После того, как я потеряла отца, моей целью всегда было вписать имя нашей семьи в историю тенниса. Каждый раз, когда я вижу свое имя на этом трофее, я так горжусь собой, я горжусь своей семьей, что они никогда не отказывались от моей мечты и что они делали все возможное, чтобы я продолжала идти вперед, поэтому у меня была эта возможность в жизни. Так что это действительно много значит для меня. Да, это всегда было моей мечтой, я до сих пор не могу поверить, что я смогла добиться этого, как и я со своей командой, мы уже смогли достичь так многого.