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Беларусь поборется с Люксембургом в Лиге наций – смотрите трансляцию в 15:30 на СТВ

08 сентября 2024 07:52
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В Лиге наций УЕФА сегодня состоятся девять матчей. Безусловно, внимание наших болельщиков будет приковано к поединку между командами Люксембурга и Беларуси. Следить за игрой в прямом эфире смогут зрители нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь поборется с Люксембургом в Лиге наций – смотрите трансляцию в 15:30 на СТВ-2

Наша футбольная сборная выступает в группе 3 дивизиона «С» Лиги наций. Матч в Великом Герцогстве Люксембург уже второй для нее в групповом турнире. Пожелаем успеха.

В связи с трансляцией футбола наш традиционный выпуск новостей в 16:30 выйдет в эфир в более позднее время. В 18:10 будем знать, как сыграла белорусская сборная.

# Футбол

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