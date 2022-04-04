Президент НОК поздравил сборную Беларуси с успешным выступлением на ЧР по биатлону

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты благополучно вернулись в Минск. Последним стартом сезона у наших стреляющих лыжников значился чемпионат России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты благополучно вернулись в Минск. Последним стартом сезона у наших стреляющих лыжников значился чемпионат России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В завершающей гонке удалось взять серебро. Второй стала мужская эстафетная четверка, в которую вошли Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин и Никита Лобастов. С успешным выступлением команду поздравил глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко. На этом соревновательный год завершен. Теперь есть время на отдых и анализ выступлений.
Анна Сола: будем тренироваться, выступать там, где нам будет разрешено это делать. Читайте здесь.