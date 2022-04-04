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Президент НОК поздравил сборную Беларуси с успешным выступлением на ЧР по биатлону

04 апреля 2022 13:34
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Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты благополучно вернулись в Минск. Последним стартом сезона у наших стреляющих лыжников значился чемпионат России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Президент НОК поздравил сборную Беларуси с успешным выступлением на ЧР по биатлону-1

В завершающей гонке удалось взять серебро. Второй стала мужская эстафетная четверка, в которую вошли Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин и Никита Лобастов. С успешным выступлением команду поздравил глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко. На этом соревновательный год завершен. Теперь есть время на отдых и анализ выступлений.

Анна Сола: будем тренироваться, выступать там, где нам будет разрешено это делать. Читайте здесь.

# Биатлон # Виктор Лукашенко # Олег Рыженков # Илья Авсеенко # Дмитрий Лазовский # Иван Тулатин # Никита Лобастов # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Фотофакт

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