Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-1000 в Майами

Арина Соболенко второй раз подряд стала победительницей турнира WTA-1000 в Майами. С победой теннисистку поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале первая ракетка планеты встречалась с американкой Кори Гауфф, занимающей четвертое место в мировом рейтинге, и победила в трехсетовом поединке – 6:2, 4:6, 6:3. В активе белоруски три подачи на вылет, она не допустила ни одной двойной ошибки. Решающая игра продолжалась 2 часа 10 минут. Теперь у Арины Соболенко 24 чемпионских титула на турнирах под эгидой WTA.