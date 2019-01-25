«На разрыв аорты»: белорусские фигуристы рассказали, чего ждать от их произвольной программы на ЧЕ

Юрий Гулицкий, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):

Произвольная программа у нас завтра, да. Там больше эффектных элементов, поддержек, которые так нравятся зрителям. Там вращения есть. Если что-то говорить про нашу программу, то это программа о чувствах, об эмоциях друг к другу. Там есть лирическая часть, к концу прямо наоборот, на разрыв аорты все должно быть. Мы постараемся завтра тоже выступить хорошо, порадовать зрителей. Приходите, смотрите фигурное катание.