Президент Беларуси подписал указ о подготовке матчевой встречи между сборными Европы и США

Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко подписал указ о подготовке и проведении матчевой встречи по легкой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко подписал указ о подготовке и проведении матчевой встречи по легкой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поединок между сильнейшими мировыми сборными США и Европы состоится на минском стадионе «Динамо» 9-10 сентября. Каждая команда включает 152 спортсмена, которые разыграют командный кубок по результатам соревнований в 37 дисциплинах легкой атлетики.
В соответствии с документом устанавливаются безвизовый режим для участников, организаторов и туристов; бесплатный проезд в общественном транспорте для волонтеров и спортсменов и другие льготы.
Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США