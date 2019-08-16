Президент Беларуси подписал указ о подготовке матчевой встречи между сборными Европы и США

Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко подписал указ о подготовке и проведении матчевой встречи по легкой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поединок между сильнейшими мировыми сборными США и Европы состоится на минском стадионе «Динамо» 9-10 сентября. Каждая команда включает 152 спортсмена, которые разыграют командный кубок по результатам соревнований в 37 дисциплинах легкой атлетики.