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Президент Беларуси подписал указ о подготовке матчевой встречи между сборными Европы и США

16 августа 2019 17:54
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Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко подписал указ о подготовке и проведении матчевой встречи по легкой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси подписал указ о подготовке матчевой встречи между сборными Европы и США-1

Поединок между сильнейшими мировыми сборными США и Европы состоится на минском стадионе «Динамо» 9-10 сентября. Каждая команда включает 152 спортсмена, которые разыграют командный кубок по результатам соревнований в 37 дисциплинах легкой атлетики.

Президент Беларуси подписал указ о подготовке матчевой встречи между сборными Европы и США-4

В соответствии с документом устанавливаются безвизовый режим для участников, организаторов и туристов; бесплатный проезд в общественном транспорте для волонтеров и спортсменов и другие льготы.

Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США

# Легкая атлетика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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