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Сергей Ташуев прокомментировал игру с «Торино»: «Не хватает адаптации и опыта»

16 августа 2019 10:32
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Новости Беларуси. 15 августа солигорский «Шахтёр» на стадионе «Динамо» принимал «Торино», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неделей ранее горняки потерпели поражение от итальянцев со счетом 0:5.

Сергей Ташуев прокомментировал игру с «Торино»: «Не хватает адаптации и опыта»-1

«Шахтёр» на равных сражался с «Торино». А зрители, пришедшие на «Динамо», увидели два забитых мяча. На 81-ой минуте отличился Дзадза. А в компенсированное время пенальти реализовал Януш.

Сергей Ташуев прокомментировал игру с «Торино»: «Не хватает адаптации и опыта»-4

Ничья  –1:1. «Шахтёр» завершил выступление в Лиге Европы.

Сергей Ташуев прокомментировал игру с «Торино»: «Не хватает адаптации и опыта»-7



Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтёр»:
Я думаю, задачи были выполнены ребятами. Много моментов создали, в частности, и агрессивно в отборе мяча работали. Конечно, были и ошибки, на этом уровне еще не хватает адаптации и опыта.

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# Футбол Беларуси # Сергей Ташуев # Фотофакт

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