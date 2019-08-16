Сергей Ташуев прокомментировал игру с «Торино»: «Не хватает адаптации и опыта»

«Шахтёр» на равных сражался с «Торино». А зрители, пришедшие на «Динамо», увидели два забитых мяча. На 81-ой минуте отличился Дзадза. А в компенсированное время пенальти реализовал Януш.





Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтёр»:

Я думаю, задачи были выполнены ребятами. Много моментов создали, в частности, и агрессивно в отборе мяча работали. Конечно, были и ошибки, на этом уровне еще не хватает адаптации и опыта.