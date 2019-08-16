Сергей Ташуев прокомментировал игру с «Торино»: «Не хватает адаптации и опыта»

Новости Беларуси. 15 августа солигорский «Шахтёр» на стадионе «Динамо» принимал «Торино», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неделей ранее горняки потерпели поражение от итальянцев со счетом 0:5.
Новости Беларуси. 15 августа солигорский «Шахтёр» на стадионе «Динамо» принимал «Торино», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неделей ранее горняки потерпели поражение от итальянцев со счетом 0:5.
«Шахтёр» на равных сражался с «Торино». А зрители, пришедшие на «Динамо», увидели два забитых мяча. На 81-ой минуте отличился Дзадза. А в компенсированное время пенальти реализовал Януш.
Ничья –1:1. «Шахтёр» завершил выступление в Лиге Европы.
Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтёр»:
Я думаю, задачи были выполнены ребятами. Много моментов создали, в частности, и агрессивно в отборе мяча работали. Конечно, были и ошибки, на этом уровне еще не хватает адаптации и опыта.