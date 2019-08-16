Лепарская о КМ по художественной гимнастике: Медальных планов никто не ставит, но мы только о них и думаем

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Медальных планов никто не ставит, но каждый день, заходя в зал, мы только о них и думаем. Никаких планов нет, но они обязаны быть, потому что мы работаем очень много. Мотивировать никого ничем не надо, Олимпийские игры – это и есть мотивация. Если девочки неглупые – а мы таких не держим – они все мотивированы, все знают свою цель в жизни. Поэтому здоровья и тренерам, и детям, и всем, кто нам помогает.