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Лепарская о КМ по художественной гимнастике: Медальных планов никто не ставит, но мы только о них и думаем

16 августа 2019 10:42
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Новости Беларуси. Все ближе этап Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет в Минске с 16 по 18 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ожидается, что на турнире выступит более 200 спортсменок.

Лепарская о КМ по художественной гимнастике: Медальных планов никто не ставит, но мы только о них и думаем-1

Нашу сборную представят Екатерина Галкина, Анастасия Салос, а также команда в групповых упражнениях. Этап Кубка мира примет новый Дворец художественной гимнастики.

Лепарская о КМ по художественной гимнастике: Медальных планов никто не ставит, но мы только о них и думаем-4

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Медальных планов никто не ставит, но каждый день, заходя в зал, мы только о них и думаем. Никаких планов нет, но они обязаны быть, потому что мы работаем очень много. Мотивировать никого ничем не надо, Олимпийские игры – это и есть мотивация. Если девочки неглупые – а мы таких не держим – они все мотивированы, все знают свою цель в жизни. Поэтому здоровья и тренерам, и детям, и всем, кто нам помогает.

Лепарская о КМ по художественной гимнастике: Медальных планов никто не ставит, но мы только о них и думаем-7

Этап Кубка мира станет пробой сил перед чемпионатом планеты, на котором будут вести борьбу и за олимпийские лицензии. Для того, чтобы завоевать путевки в Токио–2020, гимнасткам в индивидуальных выступлениях надо попасть в число 16 лучших, а группам – в топ-5.

# Художественная гимнастика # Ирина Лепарская # Фотофакт

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