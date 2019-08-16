Прямой эфир

Алексей Бага об игре с «Сараево»: «Хотелось выиграть здесь и сегодня»

16 августа 2019 10:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы провели ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Бага об игре с «Сараево»: «Хотелось выиграть здесь и сегодня»-1

Алексей Бага об игре с «Сараево»: «Хотелось выиграть здесь и сегодня»-3

Алексей Бага об игре с «Сараево»: «Хотелось выиграть здесь и сегодня»-5

В Борисове БАТЭ принимал боснийский «Сараево». Ничья – 0:0 и дальше идет БАТЭ. Следующий соперник – казахстанская «Астана».

Алексей Бага об игре с «Сараево»: «Хотелось выиграть здесь и сегодня»-8

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Хотелось выиграть здесь и сегодня, играть на победу и выиграть.Чтобы этот проход был двумя победами – это история, приятно выигрывать. Но коль мы там сделали большой шаг в Боснии, сегодня нас устраивала и ничья. Но я очень рад, что ноль сзади, ноль сзади и сегодня – это билет в плей-офф.

Станислав Драгун о матче БАТЭ и «Сараево»: «Тяжёлая игра»

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко не смогла выиграть у Саккари на турнире в Цинциннати
16 августа 2019 10:17

Соболенко не смогла выиграть у Саккари на турнире в Цинциннати

«Шахтёр» сыграл вничью с «Торино» и завершил выступление в Лиге Европы
15 августа 2019 20:46

«Шахтёр» сыграл вничью с «Торино» и завершил выступление в Лиге Европы

Станислав Драгун о матче БАТЭ и «Сараево»: «Тяжёлая игра»
15 августа 2019 20:22

Станислав Драгун о матче БАТЭ и «Сараево»: «Тяжёлая игра»