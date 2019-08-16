Алексей Бага об игре с «Сараево»: «Хотелось выиграть здесь и сегодня»

Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы провели ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы провели ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Борисове БАТЭ принимал боснийский «Сараево». Ничья – 0:0 и дальше идет БАТЭ. Следующий соперник – казахстанская «Астана».
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Хотелось выиграть здесь и сегодня, играть на победу и выиграть.Чтобы этот проход был двумя победами – это история, приятно выигрывать. Но коль мы там сделали большой шаг в Боснии, сегодня нас устраивала и ничья. Но я очень рад, что ноль сзади, ноль сзади и сегодня – это билет в плей-офф.