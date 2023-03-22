Белорусские теннисисты узнали соперников по тысячнику в Майами, основная сетка которого стартует вечером 22 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктории Азаренко выпало сразиться с менее рейтинговой оппоненткой. Ей стала Камила Джорджи из Италии. Разница в мировой классификации серьезная, а потому особых проблем возникнуть не должно. Александра Саснович померится силами с Далмой Галфи. Поединок стоит в расписании сегодня, ориентировочно, в 18:00. Илье Ивашко выпало испытание в лице неуступчивого и амбициозного немца Даниэля Алтмаера. Белорус в рейтинге идет выше, однако разница не настолько ощутима.