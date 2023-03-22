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Стало известно время матчей полуфинальных серий Кубка Президента

22 марта 2023 15:36
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Определено точное время матчей полуфинальных серий Кубка Президента. Первыми в борьбу вступят «Шахтер» и «Металлург». Случится это уже в предстоящее воскресенье, 26 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стало известно время матчей полуфинальных серий Кубка Президента-1

Две стартовые дуэли пройдут на площадке победителя регулярки. Затем в понедельник настанет черед выяснять отношения «Неману» и «Юности». Вначале хозяйничать будет коллектив из Гродно. Минимально возможная полуфинальная серия – четыре противостояния.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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