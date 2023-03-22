Протас и Колячонок заработали по ассистентскому баллу в своих лигах

Алексей Протас и Владислав Колячонок заработали этой ночью по ассистентскому баллу в своих лигах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протас, выступая за «Вашингтон», подправил личную статистику в НХЛ. Участие форварда в матче не планировалось, однако, попадя в итоге в заявку, игрок доверие тренерского штаба оправдал. Увы, «столичники» уступили, хотя по ходу вели 3:0. А вот «Тусон», цвета которого защищает Владислав Колячонок, разгромил «Аризону» – 4:1. Наш защитник, сделав ассист, оказался причастен к первому голу своей дружины.