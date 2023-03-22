Прямой эфир

Протас и Колячонок заработали по ассистентскому баллу в своих лигах

22 марта 2023 13:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алексей Протас и Владислав Колячонок заработали этой ночью по ассистентскому баллу в своих лигах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протас и Колячонок заработали по ассистентскому баллу в своих лигах-1

Протас, выступая за «Вашингтон», подправил личную статистику в НХЛ. Участие форварда в матче не планировалось, однако, попадя в итоге в заявку, игрок доверие тренерского штаба оправдал. Увы, «столичники» уступили, хотя по ходу вели 3:0. А вот «Тусон», цвета которого защищает Владислав Колячонок, разгромил «Аризону» – 4:1. Наш защитник, сделав ассист, оказался причастен к первому голу своей дружины.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей # Владислав Колячонок # Алексей Протас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска Юлия Апанасович вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу
22 марта 2023 13:04

Белоруска Юлия Апанасович вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу

ХК «Динамо-Минск» официально подвёл итоги сезона. Комментарии главного тренера и директора клуба
21 марта 2023 19:45

ХК «Динамо-Минск» официально подвёл итоги сезона. Комментарии главного тренера и директора клуба

Минская ДЮСШ смогла выставить более 100 участников на турнир по гандболу
21 марта 2023 19:35

Минская ДЮСШ смогла выставить более 100 участников на турнир по гандболу