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Председатель АБФФ: нужно создать, возможно, детскую лигу, где мы дадим футбольную практику

17 мая 2023 19:40
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Новости Беларуси. В эти дни мир живет футболом. И белорусская столица не стала исключением. Сегодня, 17 мая, стартовал турнир Minsk Cup-2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отметим, в планах у организаторов сделать этот турнир традиционным. Однако на этом они останавливаться не собираются. 

«Я готов делать все что угодно». В Беларуси стартовал детский турнир Minsk Cup-2023 (читать далее). 

Председатель АБФФ: нужно создать, возможно, детскую лигу, где мы дадим футбольную практику-1

Николай Шерстнев, председатель Белорусской федерации футбола: 
Без соревновательной мотивации спортсмена не вырастишь никогда. Уже с этого года это будет на регулярной основе, нам надо постараться создать соревновательную базу между командами 117 наших специализированных учреждений спортивных. Создать, возможно, детскую лигу, где мы дадим футбольную практику, где мы уже будем видеть лучшие команды. Тогда у нас будет создано неразрывное звено создания футболиста от 6 лет и до профессионала. 

# Футбол Беларуси # Николай Шерстнев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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