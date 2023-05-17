«Надо побеждать». В Минске проводят первенство страны по теннису в четырёх возрастах

Новости Беларуси. Первенство страны по теннису до 18 лет, которое в эти дни проходит на базах Городского и Республиканского центров олимпийской подготовки, – это главный летний старт для ребят в четырех возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2023 году в заявочных протоколах значатся более 400 юных теннисистов. Ребята ведут борьбу за позиции в национальном рейтинге.

В категории до 14 лет на титул и трофеи претендуют все сильнейшие теннисисты страны. В среду определились четвертьфиналисты в одиночном разряде. Первая сеяная Вера Хрущик в третьем круге смогла выбить из борьбы подругу по команде Екатерину Дубик со счетом 6:2, 6:0. Отметим, что Вера в 2022 году стала победительницей этого турнира и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Вера Х рущик, участница турнира: Поскольку я первая сеяная, я поставила себе задачу побеждать. Мне очень интересно играть, выяснять свою игру на грунте, потому что только начался сезон. И мне довольно нравится. Завтра за выход в четверку играем. Надо побеждать.

Иван Кобзарь, тренер ГЦОР по теннису:

Такого давно не было, что именно такое большое количество девочек по одному году, даже по двум – 2009-й, 2010 год – играют на европейском уровне. Этот турнир очень хорошо формирует характер. Так заведено, что этот турнир всегда крайне важен и для тренеров, и для игроков. Мне почему-то кажется, что мы как к турниру «Большого шлема» юниорскому относимся к этой республике.

Во всех возрастах участники разыграют титулы в одиночных и парных разрядах. Победители и призеры станут известны в ближайшие выходные.